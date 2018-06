Milan: Rivera, aspettiamo posizione Uefa

(ANSA) - PESCARA, 14 GIU - "Oggi non possiamo dire niente, ma aspettare e vedere cosa accade. La proprietà del Milan ha speso tanti soldi, ha cambiato tutta la squadra, ma è non riuscita ancora a trovare posto nelle alte sfere. Vediamo cosa dirà l'Uefa per la partecipazione alle Coppe". Lo ha detto Gianni Rivera, a Pescara, in merito all'attesa per i rossoneri di conoscere il loro futuro in Europa, intervenendo al convegno '120 anni di Figc: dalla storia a una nuova vittoria', inserito nel calendario degli eventi organizzati dalla Lega Pro in vista della finalissima Play-off Siena-Cosenza di sabato sera alle 20,45, nello stadio Adriatico.