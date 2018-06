Auto contro mezzo Strada Parchi su A24

(ANSA) - L'AQUILA, 14 GIU - Due feriti in un incidente sull'A24, in direzione Roma, subito dopo la stazione di servizio Valle Aterno, tra L'Aquila e Tornimparte, nell'impatto tra un'autovettura ed un mezzo della società Strada dei Parchi.

Quest'ultimo era fermo sulla corsia di emergenza durante la rimozione di un oggetto dalla carreggiata, con i sistemi luminosi lampeggianti in dotazione attivati. Uno dei due operai era sceso, mentre il secondo era rimasto a bordo. Dopo qualche secondo, secondo la ricostruzione di Strada dei Parchi, una Volvo con tre persone a bordo che sopraggiungeva è finita contro il furgone ribaltandosi. La Sala Operativa di Strada dei Parchi ha provveduto subito ad attivare i soccorsi. I due feriti, non in modo grave, sono l'operaio rimasto sul mezzo e uno dei passeggeri della vettura. Con due ambulanze del 118 sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell'ospedale San Salvatore del capoluogo.