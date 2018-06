Al porto di Vasto nave scuola Palinuro

(ANSA) - VASTO (CHIETI), 13 GIU - Ha attraccato sulla banchina di riva di levante nel porto di Punta Penna di Vasto la goletta Palinuro della Marina Militare che potrà essere visitata giovedì 14 e venerdì 15 giugno, dalle 10 alle 12. "Due giorni indimenticabili quanto importanti per la Città del Vasto e il nostro porto: la Palinuro è un pezzo importante della storia della Marina Militare Italiana" ha detto il sindaco Francesco Menna. La nave scuola Palinuro è utilizzata per la formazione degli allievi sottufficiali della Scuola sottufficiali di Taranto e degli allievi della Scuola navale militare "Francesco Morosini" di Venezia. Per l'evento il Comune ha iniziato a lavorare dal novembre 2017 con l'impegno della locale sezione dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia e dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto. L'arrivo è stato presentato in Municipio dal sindaco, dal comandante dell'Ufficio circondariale marittimo di Vasto Cosimo Rotolo e dal tenente di vascello Lorenzo Bruni, che prenderà servizio il 15 giugno.