Viabilità: A24,chiuso traforo Gran Sasso. Stradale sul posto

(ANSA) - L'AQUILA, 11 GIU - Chiuso dalle 17 circa il traforo del Gran Sasso, sull'autostrada A24 tra San Gabriele-Colledara e Assergi, a seguito di un corto circuito che ha interessato l'impianto di ventilazione nel tunnel in direzione Teramo-Roma.

Lo fa sapere Strada dei Parchi che ha attivato le procedure di emergenza. Vigili del Fuoco e tecnici di Strada dei Parchi sono al lavoro per ripristinare al più presto l'efficienza dell'impianto e le condizioni per un transito in sicurezza. La Polizia Stradale è sul posto per disciplinare la viabilità.

Alcune auto si sono, infatti, trovate in prossimità del traforo pochi minuti prima della chiusura e sono attualmente in coda.

L'entrata consigliata per chi è diretto verso Roma è Assergi; l'uscita consigliata per chi proviene da Teramo è San Gabriele-Colledara.