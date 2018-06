Scontro auto-scooter, due morti

(ANSA) - CHIETI, 11 GIU - Due persone sono morte in un incidente verificatosi ieri sera intorno alle 23 lungo la strada provinciale che collega Canosa Sannita e Tollo all' altezza del comune di Canosa. Un'auto Alfa Mito con a bordo due persone, verosimilmente a causa dell'alta velocità, ha invaso la corsia opposta scontrandosi con uno scooter Aprilia Scarabeo.

Nell'impatto è morto sul colpo il passeggero dell'auto, Lorenzo Polidori, 26 anni, di Tollo, mentre il conducente dello scooter, Sebastian Bogdan Draga, 19 anni, di origini romene, pure residente a Tollo, è morto questa mattina all'ospedale di Pescara dove era stato ricoverato. Il conducente dell'auto, Mirco Cavuto, 32 anni, di Tollo, è ricoverato all'ospedale di Chieti in prognosi riservata. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri l'auto, dopo essersi scontrata con lo scooter, ha abbattuto due pali e si è capovolta più volte. Le salme sono a disposizione dell'autorità giudiziaria per l' eventuale autopsia. Disposto il sequestro dei mezzi e esami tossicologici.