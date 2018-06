In coda due ore su A24 per traforo chiuso, rabbia sui social

(ANSA) - L'AQUILA, 11 GIU - In coda per quasi due ore. Sono decine gli automobilisti rimasti intrappolati questo pomeriggio sull'autostrada A24, pochi chilometri prima dell'ingresso al Traforo del Gran Sasso, dove un corto circuito all'impianto di ventilazione ha fatto scattare le procedure di emergenza con la conseguente chiusura del tunnel in direzione Teramo-L'Aquila-Roma. "Stiamo tornando dalle Marche verso Roma, all'altezza di San Gabriele-Colledara abbiamo visto l'indicazione 'uscita consigliata', ma non essendoci blocchi abbiamo proseguito. Se avessero chiarito che il traforo era chiuso saremmo senz'altro usciti" racconta Chiara all'ANSA, ferma in auto da un'ora e mezzo a 2 km dall'accesso al Traforo.

"Nessuno è passato per spiegarci qualcosa, per chiedere se avessimo bisogno di assistenza. Siamo scesi tutti dalle auto, c'è anche chi porta a spasso il cane. E dire che avevamo scelto il lunedì pomeriggio per una partenza intelligente". "Magari potevate chiudere il tratto da San Gabriele e non mettere due auto a 5 km dall'ingresso in galleria..." suggerisce un automobilista sulla pagina Facebook di Strada dei Parchi.

"Chiederemo il rimborso e i danni per negligenza" aggiunge un altro allegando un link alle modalità per farlo. Ci sono anche automobilisti che si scambiano informazioni e danno indicazioni sulla viabilità alternativa. Sull'autostrada c'è un fan di Vasco Rossi che, sceso dall'auto, chiede un passaggio per arrivare in tempo al concerto di stasera all'Olimpico, ma ci sono anche genitori rimasti senz'acqua per i bambini in viaggio con loro. E chi non sa quanto disti la prima stazione di servizio. (ANSA).