Controlli Stradale,5 veicoli sequestrati

(ANSA) - TERAMO, 11 GIU - Due persone denunciate per guida in stato di ebbrezza, quattro per guida sotto l'effetto di stupefacenti, otto documenti ritirati, undici contravvenzioni elevate e cinque veicoli sequestrati: è il bilancio di un'operazione svolta dalla Polizia Stradale di Teramo nei pressi del casello dell'autostrada A/14 Mosciano Sant'Angelo-Giulianova con l'impiego di quattro pattuglie e il dirigente medico dell'Ufficio Sanitario della Questura. Sequestrati anche 32 grammi di cannabis. "Tale presenza della Polizia di Stato nei pressi delle autostrade, coordinata e unitariamente orientata alla prevenzione degli incidenti stradali correlati all'alterazione delle condizioni psicofisiche dei conducenti per l'assunzione di sostanze psicoattive (alcol o sostanze stupefacenti) - si legge in una nota dalla Stradale - è volta a richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sulla tutela della sicurezza stradale". Si tratta di servizi di prevenzione che verranno ripetuti nei prossimi fine settimana.