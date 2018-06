Musica:Orsogna, finale Premio Ceccarossi

(ANSA) - ORSOGNA (CHIETI), 10 GIU - Concerto conclusivo e premiazione questa sera a Orsogna per il VI Premio internazionale "Domenico Ceccarossi" aperto a cornisti provenienti da tutto il mondo. L'appuntamento è alle 19 nel Teatro "Camillo De Nardis". È il terzo degli appuntamenti dedicati a musicisti di talento: oltre 500 ragazzi hanno preso parte al VI Premio "Camillo De Nardis" e al "Primo concorso internazionale Città di Orsogna", gareggiando come solisti e partecipando in formazione orchestrale. Il Premio dedicato a Ceccarossi, "Principe dei cornisti" nato a Orsogna nel 1910 e morto nel 1997, è stato realizzato in collaborazione con il conservatorio "Luisa D'Annunzio" di Pescara. "La giuria - afferma il direttore artistico del Premio, Amerigo Orlando -, sarà presieduta dal maestro Nilo Caracristi, primo corno del teatro Verdi di Trieste e componente del quintetto di ottoni 'Gomalan Brass', e composta dai maestri Giuliano Melchiorre, Marcello Martella, Geremia Iezzi con la partecipazione straordinaria del maestro Donato Renzetti.