Turismo,80 eventi per 'Abruzzo open day'

(ANSA) - PESCARA, 9 GIU - Tutto pronto per 'Abruzzo Open Day - Summer 2018 Edition', oltre 80 eventi nelle quattro province fino al 30 giugno: manifestazioni sportive nella natura, viaggio sensoriale nell'enogastronomia locale, escursioni negli scenari mozzafiato come la Costa dei Trabocchi o l'altopiano di Campo Imperatore. "La parola chiave - spiega l'assessore regionale Giorgio D'Ignazio - è destagionalizzazione, anticipare l'offerta turistica puntando su un periodo in cui non si è ancora nel vivo della bella stagione". Tra gli appuntamenti il 10 giugno a Roseto degli Abruzzi (Teramo) incontro con lo chef stellato Davide Pezzuto del D.One; il 17 a Fonte Cerreto di Assergi (L'Aquila) 'Bike Marathon Gran Sasso d'Italia', manifestazione ciclistica amatoriale su strada; 23 e 24 a Prati di Tivo di Pietracamela (Teramo) 'Outdoor Fest Gran Sasso Summer', traversate in bike e a piedi; dal 15 al 17 a Sulmona (L'Aquila) il Saltarello e spettacolo di Teresa De Sio. Tutti gli appuntamenti sul sito www.opendayabruzzo.it.