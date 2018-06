Polizia Stradale Chieti ritira 9 patenti

(ANSA) - CHIETI, 9 GIU - Nove patenti ritirate in una notte per guida in stato di ebbrezza, una delle quali a un'automobilista fermata dopo un breve inseguimento: è l'esito di un'operazione coordinata nella provincia di Chieti dal comandante della Polizia Stradale Fabio Polichetti. In azione 7 pattuglie della Polstrada di Chieti, Lanciano e Vasto, con personale medico e sanitario della Questura di Chieti, per gli accertamenti relativi allo stato di alterazione da stupefacenti, e una pattuglia in borghese. La donna, poi bloccata nella zona del casello di Dragonara di Chieti dell'A/14, non si era fermata all'alt e, una volta sottoposta alla prova dell'etilometro, le è stato riscontrato un tasso di 0.62: sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Più tardi, sempre vicino al casello, a un uomo con tasso alcolico 1.12 grammi per litro (più del doppio del consentito) patente sospesa per oltre un anno. Per un neopatentato con tasso alcolico di 0.59 sanzione di oltre 700 euro, sospensione della patente e perdita di tutti i punti.