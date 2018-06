In mostra a Chieti i dipinti di Romilio

(ANSA)- CHIETI 9 GIU - Si conclude domani, domenica 10 giugno, la personale di Nicola Romilio alla Bottega d'Arte della Camera di Commercio di Chieti. La mostra ripercorre le tappe della creazione pittorica e incisoria dell'artista originario di San Buono (Chieti): in esposizione una galleria di ritratti, nature morte, paesaggi intrisi di potenza luminosa per una pittura che negli ultimi anni si è trasformata in uno sguardo terso e armonico e che racconta con immagini che sospese in una dimensione onirica. Esposti lavori dell'età giovanile dove prevalgono toni scuri, pennellate dense e pesanti, una scrittura pittorica cupa e intensa, e i più recenti dove i colori diventano più chiari e si avverte un sopraggiunto senso di leggerezza dell'uomo e dell'artista. Un naturalismo luminoso ispira i dipinti che raccontano il mito greco o i paesaggi di Silvi (Teramo), sua città adottiva da alcuni anni.