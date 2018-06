Bimbo nasce in ambulanza a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 9 GIU - Non c'è stato il tempo di arrivare nel vicino ospedale e il piccolo Raphael è nato in ambulanza, a un chilometro dal pronto soccorso. A darlo alla luce, stamani, a Pescara, una 36enne di origini francesi residente in città. Ad assisterla nel parto l'equipaggio della Misericordia.

L'ambulanza - l'equipaggio era composto da Roberto Invernizi, Sauro Fratini e Andrea Miseri - è stata inviata dal 118 a casa della donna, nel centro del capoluogo adriatico, per l'immediato trasporto. Il piccolo, però, aveva fretta di nascere e non c'è stato il tempo di arrivare in ospedale. L'ambulanza, quando mancavano pochi minuti all'arrivo, si è fermata in via Chieti e la donna, assistita dai soccorritori, alle 11.58, ha dato alla luce, senza problemi, il piccolo Raphael. Mamma e figlio poi sono stati accompagnati in pronto soccorso; sono entrambi in buone condizioni di salute. I tre componenti dell'equipaggio della Misericordia successivamente sono andati a trovare la mamma in ospedale.