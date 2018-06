Prodotti locali in scuole comuni Parco

(ANSA) - ASSERGI (L'AQUILA), 8 GIU - Un progetto per le mense scolastiche dei 44 Comuni del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga con allo studio un menù con prodotti agroalimentari dell'area protetta. L'iniziativa è promossa nell'ambito del progetto "La Biodiversità per la Ri-Scossa del Parco" Promozione e Valorizzazione della Biodiversità Agricola e Zootecnica, attivato con fondi straordinari concessi dal Ministero dell'Ambiente su richiesta del Presidente Tommaso Navarra, nell'ambito delle Progettualità per il rilancio del territorio.

Per attuare l'azione "Menù per le scuole del Parco", sono stati coinvolti gli Istituti Alberghieri delle cinque province del Parco (L'Aquila, Teramo, Pescara, Ascoli Piceno, Rieti), e in particolare i giovani studenti impegnati con la trasformazione delle materie prime, ampliando il bagaglio delle loro conoscenze scolastiche indirizzandoli verso la propria realtà territoriale ed il settore agricolo e zootecnico dell'area protetta.