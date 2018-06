Di Maio, blocco Iva. Manteniamo promesse

(ANSA) - AVELLINO, 8 GIU - "Per ora blocchiamo l'Iva e nei prossimi mesi ci mettiamo al lavoro anche su flat tax e reddito di cittadinanza perché una promessa è una promessa e la dobbiamo realizzare". Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio, a margine di un appuntamento elettorale ad Avellino.

"La nostra priorità - ha proseguito Di Maio - é impedire che aumentino le tasse. Perché ricordiamo sempre che qualcuno in passato ha sprecato soldi non prevedendo le coperture. Poi abbiamo un piano per intervenire sia sulla copertura della flat tax sia per il reddito di cittadinanza che passa per la spending review ma anche dalla ricontrattazione di tanti margini europei dei prossimi sette anni di programmazione economica europea".