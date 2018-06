Premio Flaiano letteratura a Ben Pastor

(ANSA) - PESCARA, 7 GIU - A Ben Pastor il Premio Internazionale Speciale Flaiano per la letteratura. Giancarlo De Cataldo con 'L'Agente del caos' (Einaudi), Gianfranco Di Fiore per 'Quando Sarai nel vento' (66thand2nd) e Andrea Moro con 'Il segreto di Pietramala' (La nave di Teseo) sono i tre finalisti che si contenderanno il Premio Flaiano di Narrativa di 5000 euro. Assegnati i Premi per l'Italianistica. Quest'anno sono risultati vincitori del 17/o Premio Internazionale Flaiano dedicato alla cultura italiana nel mondo la brasiliana Ligiana Costa, la scozzese Anne Pia ed il peruviano Jorge Wiesse Rebagliati. La consegna dei Premi avverrà domenica 8 luglio a Pescara.