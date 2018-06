Conte lunedì ad Amatrice e Accumoli

(ANSA) - RIETI, 07 GIU - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, come anticipato durante il suo intervento martedì al Senato, nella giornata di lunedì 11 giugno potrebbe recarsi in visita ad Amatrice e Accumoli, i due comuni del Reatino colpiti dal sisma dell'agosto 2016. Conferme arrivano anche dal deputato reatino del M5S, Gabriele Lorenzoni, e dagli uffici dei due comuni. "Ho parlato con Di Maio - ha detto Lorenzoni -, Conte sarà impegnato dall'8 giugno col G7 in Canada, verrà ad Amatrice molto probabilmente la prossima settimana, non per fare una passerella, ma con qualcosa di concreto in mano".