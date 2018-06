Operaio ferito a Castel di Ieri

(ANSA) - CASTEL DI IERI, (L'AQUILA), 6 GIU - Un grave incidente sul lavoro è avvenuto in un cantiere edile di Castel di Ieri: un operaio di 41 anni si è procurato un profondo taglio alla coscia sinistra mentre stava lavorando con un frullino elettrico. Sul posto è intervenuto dopo pochi minuti, il personale del 118 di Castelvecchio subequo, che hanno dovuto compiere un'operazione molto complicata per raggiungere a piedi l'operaio ferito. Il cantiere infatti si trova all'interno del centro storico, proprio nei pressi della torre campanaria, inaccessibile agli autoveicoli. Constatata la gravità della situazione, il medico del 118 ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso dall'Aquila e il ferito è stato trasportato all'ospedale San Salvatore per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla gamba. Sul posto anche i carabinieri di Goriano Sicoli che stanno procedendo a verifiche e accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente ed eventuali violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.