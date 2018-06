Malori bimbi: Testa (FdI), assurdo il silenzio del sindaco

(ANSA) - PESCARA, 5 GIU - "Oggi nella commissione congiunta politiche sociali e sanità, abbiamo assistito a una delle peggiori pagine dell'amministrazione Alessandrini: intervenuto in commissione perché invitato, il Sindaco non ha proferito parola alcuna. Un assurdo! E lo è ancora di più se si considera che il Sindaco è la massima autorità sanitaria locale. Ci saremmo aspettati una posizione netta e una maggiore sensibilità visto il coinvolgimento di tanti bambini e delle loro famiglie".

A sostenerlo è il Capogruppo FDI in consiglio comunale, Guerino Testa.

"Da quando è stata istituita la Commissione mensa scolastica di Pescara - ha aggiunto - la stessa non si è mai riunita o qualora fosse stata convocata, non mi è pervenuta alcuna comunicazione ufficiale sebbene io ne sia membro in quota di minoranza. Costituita il 24 maggio 2016, con delibera 328, avrebbe il compito di fare ispezioni, di verificare la qualità dei pasti, fare attività di monitoraggio e di vigilanza in materia igienico sanitaria".

"Fratelli d'Italia - ha sottolineato - vuole farsi portavoce delle istanze dei cittadini e sin da subito una volta accertate, in maniera definitiva, le cause della contaminazione virale bisognerà verificare la possibilità di sospendere il pagamento del servizio mensa alle famiglie". (ANSA).