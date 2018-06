Malori bimbi Pescara: sequestri in secondo centro cottura

(ANSA) - PESCARA, 5 GIU - Ispezione della Asl e dei Carabinieri del Nas in un secondo centro cottura che serve le mense di alcune delle scuole di Pescara in cui è iscritta parte dei bimbi colpiti da malori con sintomatologia gastrointestinale. Il personale del Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione (Sian) e i militari per la tutela della salute, già da ieri nella struttura, stanno ultimando i sequestri di matrici alimentari e pasti test, per i successivi accertamenti dell'istituto zooprofilattico. Quello in questione è un secondo centro cottura, oltre a quello già ispezionato sabato scorso e ieri. Entrambi sono dell'associazione temporanea di imprese (ati) a cui il Comune di Pescara ha appaltato il servizio di refezione scolastica con gara europea. (ANSA).