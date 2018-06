Malori bimbi Pescara: M5s, accertare responsabilità

(ANSA) - PESCARA, 5 GIU - "C'è bisogno di accertare le responsabilità. Se questa vicenda è stata causata da una negligenza nella conservazione e preparazione dei pasti, una volta individuati i responsabili dovrebbe essere interdetta la possibilità di lavorare in pubblica amministrazione a tempo indeterminato": è quanto scrive in una nota il consigliere regionale abruzzese Domenico Pettinari (M5s), vicepresidente della Commissione Sanità, insieme al deputato M5s Gianluca Vacca, commissione Cultura e Istruzione alla Camera, in relazione al caso dei malori di decine di alunni di alcune scuole pescaresi per una tossinfezione alimentare. "Abbiamo interessato la Regione Abruzzo attraverso la convocazione dei vertici Asl nella commissione Sanità affinché riportino tutti i passi di questa vicenda e le azioni che si sono susseguite per evitare e contenere l'emergenza" fa sapere Pettinari.

"Stiamo lavorando in Parlamento anche su questo fronte - prosegue la nota dei Cinquestelle - Le aziende che beneficiano di bandi pubblici devono presentare standard di qualità altissimi, soprattutto in ambienti sensibili come quello della scuola e del sistema sanitario".

Nel caso particolare "la situazione, monitorata efficientemente dai Nas - afferma Pettinari - deve trovare immediatamente riscontro nelle sanzioni di chi, probabilmente per negligenza, ha causato un enorme danno alla salute pubblica, soprattutto dei bambini".