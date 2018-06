Cc, meno reati in Abruzzo e Molise

(ANSA) - PESCARA, 5 GIU - La Scuola allievi "E. Frate" di Campobasso ospiterà domani, mercoledì 6 giugno, la cerimonia della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise per il 204/o anniversario di fondazione dell'Arma, con l'occasione sarà presentato un bilancio dell'attività svolta sul territorio delle due regioni. Registrata complessivamente una diminuzione dei delitti nei 441 Comuni dove l'Arma schiera 228 presidi - 162 in Abruzzo e 66 in Molise - e altri 102 del comparto di specialità forestale di cui 36 Stazioni Parco. Da giugno 2017 a maggio 2018 il decremento dei delitti consumati ha interessato, in particolare, i reati contro il patrimonio, grazie alle attività di prevenzione e contrasto svolte dalle forze dell'ordine tra cui l'Arma che procede per il 78% dei reati commessi.

All'incremento del 2% dei servizi preventivi, con circa 900 militari impegnati giornalmente negli oltre 500 servizi di pattuglia, perlustrazione e controllo, è conseguita un'apprezzabile diminuzione dei delitti.