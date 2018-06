Vetrine spente per protesta a Lanciano

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 3 GIU - Luci spente nelle vetrine dei negozi di Lanciano fino all'alba di domani, lunedì 4 giugno.

Oltre duecento negozianti hanno aderito alla protesta dei commercianti i quali contestano vari problemi che gravano sul terziario e sul decoro della città. "Vogliamo una città più in ordine, attenta, pronta - spiega il coordinatore della protesta, Giuseppe D'Autilio - e che accolga chi viene e chi ci abita in maniera dignitosa, decorosa e consona alla gloria storica, culturale e commerciale di Lanciano". L'assessore comunale al Commercio Francesca Caporale replica: "Con i commercianti e le associazioni di categoria ho sempre avuto un confronto continuo per lavorare insieme e intercettare il malessere sui problemi del commercio e gli aspetti attrattivi della città, programmati con loro".