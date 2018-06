Cade da tettoia,45enne muore a San Salvo

(ANSA) - SAN SALVO (CHIETI), 2 GIU - Caduta mortale da un'altezza di quattro metri per un uomo di San Salvo salito stamani su una tettoia in vetroresina, che ha ceduto sotto il suo peso, per riparare una carrucola stendibiancheria.

L'incidente è avvenuto in uno stabile di via Monte Grappa. La vittima, di 45 anni, è morta sul colpo. Inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118.