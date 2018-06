A Giulianova bande e majorettes

(ANSA) - GIULIANOVA (TERAMO), 2 GIU - Sabato 2 giugno quarta giornata del Festival delle Bande musicali, inizio alle 10 a Giulianova Paese: in parata la Banda Municipal de Zarcero di Costa Rica che sfilerà su via Gramsci, corso Garibaldi, Belvedere, piazza Libertà, piazza Oberdan per tornare in piazza Libertà e via Gramsci. Alle 10.30 le delegazioni delle bande saranno ricevute dal sindaco per lo scambio doni. Alle 14.45 tutte le Bande si ritroveranno nello stadio Rubens Fadini per esibirsi in formazione da parata davanti alla Giuria. Alle 21 in piazza Buozzi in gara The First Majorettes of Rijeka (Croazia), Orkiestra Dta OSP w Tokarni (Polonia), Banda Municipal de Zarcero (Costa Rica). Ospite d'onore la Banda Reale della Marina Belga che si esibirà in formazione concertistica prima dell'inizio del concorso. Alle 22.20 esibizione della scuola formazione danzatori 'Isadora Duncan'. Dalle 9 alle 19.30 IX edizione di "AcquaLuceFuoco": artisti dipingono sportelli, utenze, acqua, luce e gas nei vicoli e nelle piazze di Giulianova antica.