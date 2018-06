2 Giugno: parlamentari M5s, ora cambiamento anche in Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 2 GIU - "Lavoro, ambiente e valorizzazione territorio, questi i temi che ci vedranno impegnati già dai prossimi giorni" lo dicono i Deputati e i Senatori abruzzesi del M5S in occasione delle celebrazioni del 2 Giugno. "L'Abruzzo con 11 pentastellati nella maggioranza parlamentare, che continueranno a lavorare sul territorio e per il territorio - aggiungono -, sarà ben rappresentato dal M5S in Parlamento. Il Nuovo esecutivo sarà subito al lavoro per concretizzare i punti del contratto che abbiamo redatto per migliorare la qualità della vita degli italiani. Ci auguriamo che i prossimi anni siano teatro di grandi cambiamenti per il nostro Paese e per la nostra Regione".

"Finalmente abbiamo un Governo che ha dato voce al risultato elettorale del 4 marzo scorso" aggiunge il deputato Gianluca Vacca che oggi ha partecipato alla celebrazione a Pescara in occasione della Festa della Repubblica. "In Abruzzo ci sono molti temi che sono stati accantonati per troppo tempo, adesso è il momento di segnare un profondo cambiamento anche nella nostra regione. Le problematiche legate al mondo del lavoro, le numerose criticità ambientali e la valorizzazione del territorio, saranno i temi centrali su cui saremo a lavoro già dai prossimi giorni per dare un nuovo sviluppo all'Abruzzo".