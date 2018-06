2 Giugno, il Tricolore sull'Emiciclo

(ANSA) - L'AQUILA, 2 GIU - Per celebrare il 2 giugno, ieri sera e per tutta la notte la facciata di Palazzo dell'Emiciclo, a L'Aquila, è stata illuminata di verde, bianco e rosso. "E' il segno di un rispetto istituzionale nei confronti della Repubblica Italiana ma soprattutto dei tanti e di tutti coloro che hanno donato la loro vita affinché l'Italia potesse essere uno Stato libero e democratico" ha detto il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio che oggi ha partecipato alla cerimonia celebrata all'interno della Villa Comunale, con Alzabandiera, esecuzione dell'Inno Nazionale, l'Onore ai Caduti e la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti. Quindi, un minuto di silenzio e di raccoglimento, la lettura di una riflessione sul significato della ricorrenza, dei messaggi del Ministro della Difesa e del Presidente della Repubblica e la lettura della "Preghiera per i Caduti". "E' la festa del popolo italiano e della Repubblica - ha detto Di Pangrazio - È quindi una festa che unisce tutti e non deve dividere nessuno".