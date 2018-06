2 Giugno, cerimonia a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 2 GIU - Massime autorità civili e militari a Pescara per celebrare la Festa della Repubblica con una cerimonia in piazza Garibaldi. Dopo l'alzabandiera, gli onori con la deposizione delle corone in memoria di tutti i caduti, e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la seconda parte della cerimonia si è svolta nel chiostro di Casa D'Annunzio con la consegna delle Onorificenze da parte del Prefetto di Pescara Gerardina Basilicata. Presenti, tra gli altri, i presidenti della Regione, Luciano D'Alfonso, della Provincia, Antonio Di Marco, i vertici di tutti i Corpi delle Forze dell'Ordine, il Questore di Pescara Francesco Misiti. Ha fatto gli onori di casa il sindaco Marco Alessandrini. "Oggi più che mai diciamo a distanza di 72 anni viva l'Italia repubblicana. Oggi con questa cerimonia - ha detto - abbiamo voluto ricordare cosa è la Repubblica e ci fa piacere condividere questa festa con le varie generazioni di cui si compone la nostra società".