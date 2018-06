Volantini antiaborto a Villa Scassi

(ANSA) - GENOVA, 1 GIU - Volantini antiaborto "con immagini scioccanti e del tutto inappropriate" nel reparto di ginecologia dell'ospedale Villa Scassi di Genova. Lo denuncia il capogruppo di Rete a Sinistra/LiberaMente Liguria Gianni Pastorino in una nota. "Apprendiamo dal sito obiezionerespinta.info che questa mattina nel reparto ginecologia di Villa Scassi sarebbero stati distribuiti volantini antiaborto, che attaccano l'interruzione volontaria di gravidanza sfruttando immagini scioccanti e del tutto inappropriate - scrive Pastorino -. Ancor più grave, si affermerebbe che i soldi pubblici spesi per ciascun aborto verrebbero 'intascati da medici e infermieri abortisti'. L'ipotesi, delirante, è che il personale ospedaliero approfitti di una prestazione sanitaria prevista dalla legge per appropriarsi indebitamente di denaro pubblico. A nostro giudizio ci sono tutti gli estremi per chiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria nei confronti di chi stampa e diffonde questi volantini".