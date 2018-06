Mare, Forum H2O 'guarire fiume Pescara'

(ANSA) - PESCARA, 1 GIU - Per risanare il mare di Pescara "bisogna guarire il fiume, non spostare il problema un po' più in là". E' quanto si legge in una nota del Forum H2O che, citando i dati pubblicati dall'Arta relativi al monitoraggio dei campioni di acque raccolti nei tratti antistanti via Galilei e via Balilla, parla di "situazione critica relativa alla balneazione". Considerando i risultati dei monitoraggi da metà aprile al 28 maggio "si scopre - recita la nota - che il 50% dei campioni è risultato non rispettare i parametri di legge".

Secondo il Forum H2O l'apertura della diga foranea, "avvenuta con un escamotage con cui è stata evitata la normale procedura di Via nazionale attraverso una più semplice verifica di assoggettabilità a Via regionale", in realtà serve solo, "usando strumentalmente la questione della balneazione, a imporre la conformazione del nuovo porto mettendo davanti al fatto compiuto e anticipando la Via nazionale, comunque necessaria per il rifacimento dei moli guardiani come prescritto da legge".