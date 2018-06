A Pianella defibrillatore in piazza

(ANSA) - PIANELLA (PESCARA), 1 GIU - E' stato installato in piazza Garibaldi, nei pressi dell'ingresso del palazzo municipale, il primo defibrillatore semi-automatico in dotazione al Comune di Pianella. Nei prossimi giorni, fa sapere il Comune, oltre a quelli già utilizzati dalle società sportive, si procederà con l'installazione di altri defibrillatori nei pressi delle scuole, dei parchi e nelle zone più frequentate di Pianella, Cerratina e Castellana. E' stato già organizzato un primo corso per l'abilitazione all'utilizzo in collaborazione con Regione Abruzzo e 118, ne seguiranno altri per incrementare il numero di cittadini pronti a intervenire in caso di necessità. Al termine di questa fase, il Comune di Pianella potrà contare sulla disponibilità di un defibrillatore ogni mille abitanti circa, un rapporto tra i più elevati dell'Abruzzo.