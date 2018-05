Sostenibilità, in bici a L'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 31 MAG - Una 'passeggiata' con la bici a pedalata assistita per promuovere la mobilità sostenibile.

Questa l'iniziativa che il Comune di L'Aquila ha promosso aderendo al Festival dello Sviluppo sostenibile, nel quadro delle strategie di sviluppo urbano della Regione Abruzzo. Oggi, si sono riuniti alla Fontana Luminosa i rappresentanti del Comune e i cittadini che hanno usufruito del contributo per l'acquisto delle biciclette a pedalata assistita e hanno percorso, con le loro biciclette, un tratto di strada del centro storico chiuso ai veicoli a motore, con il supporto della Polizia Municipale che si è occupata della sicurezza dei ciclisti. Domani, 1 giugno, secondo appuntamento con il programma di questo Festival, una passeggiata guidata lungo la futura Green Way cittadina in collaborazione con la delegazione aquilana del Fai. Il ritrovo è previsto presso l'incrocio tra via Adriana Graziosi (pista Polifunzionale di Monticchio) e Via Mausonia alle 10.