Pescara-Catania, ecco il nuovo volo

(ANSA) - PESCARA, 31 MAG - Inaugurato oggi il volo della compagnia low cost Volotea che collega Pescara e Catania, avrà due frequenze settimanali, per ora lunedì e giovedì, per un'offerta totale di 16.500 biglietti. Prima dell'arrivo del volo da Catania, con atterraggio alle 10.20 all'aeroporto d'Abruzzo, conferenza stampa con il presidente e il direttore della Saga, Enrico Paolini e Luca Ciarlini, l'assessore regionale al Turismo Giorgio D'Ignazio, l'assessore al gemellaggio con la città di Nicolosi per il comune di Città S.Angelo Denia Di Giacomo e il vicepresidente della Camera di Commercio di Chieti-Pescara Carmine Salce. "Ci auguriamo che questo nuovo collegamento - ha commentato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea - rappresenti l'inizio di una proficua collaborazione con lo scalo abruzzese". "Ora occorre consolidare e sviluppare le potenzialità a livello turistico" ha detto Paolini. Volotea opera con una flotta di 32 aeromobili, tra cui Boeing 717 e Airbus A319.