Pallamano, domani Italia-Polonia donne

(ANSA) - PESCARA, 30 MAG - Il Palaroma di Montesilvano sarà teatro della sfida, in programma alle 20.30 di domani, giovedì 31, tra le nazionali femminili di Italia e Polonia. L'incontro, che sarà trasmesso in diretta TV su Sportitalia, è valido quale ultimo impegno casalingo delle azzurre nel Gruppo 2 di qualificazione agli Europei di Francia 2018. Anche se la qualificazione è ormai chiusa per l'Italia, il cui vero obiettivo è preparare al meglio la partecipazione ai Giochi del Mediterraneo, dal 22 giugno al 1 luglio a Tarragona (Spagna), il confronto è ugualmente interessante ed oltretutto rappresenta il primo di una serie di competizioni di pallamano e beach handball, di rilievo nazionale ed internazionale, che saranno ospitate in Abruzzo da qui ai prossimi due anni. Senza dimenticare il tradizionale appuntamento con la Coppa Interamnia che quest'anno a Teramo vedrà il ritorno delle nazionali.