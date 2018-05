Arte dei giardini al Parco dei Ligustri

(ANSA) - LORETO APRUTINO (PESCARA), 30 MAG - Il 2 giugno il Centro di educazione ambientale (Cea) di interesse regionale e giardino paesaggistico Parco dei Ligustri a Loreto Aprutino partecipa all'evento nazionale "Incontriamoci in Giardino 2018", promosso e organizzato dall'Associazione Parchi e Giardini d'Italia in occasione dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale. Sono 130 i giardini selezionati in Italia che si potranno visitare sabato 2. L'evento mira a fare scoprire la ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani. Il Parco dei Ligustri ospiterà la manifestazione "Conosciamo l'Arte dei Giardini", con attività didattiche e visite per bambini e famiglie dedicate alla conoscenza del giardinaggio di qualità. "L'arte del giardino - dice il curatore Alberto Colazilli - è sempre stata scritta attraverso disegni, quadri, emozioni, sogni, bellezza, ricerca della veduta accattivante e delle giuste tonalità di colore per far sì che il paesaggio o il giardino si trasformino in quadri animati.