"CinemadaMare" per tre mesi in 9 regioni

(ANSA) - POTENZA, 29 MAG - Con la partenza a Fiumicino il 15 giugno - e un "passaggio" a Venezia, a settembre, in occasione della Mostra del cinema - comincerà la sedicesima edizione di "CinemadaMare", "il più grande raduno internazionale" di giovani cineasti, che avranno la possibilità di girare un film in ciascuna delle 13 città toccate dalla manifestazione. Lo ha annunciato oggi il direttore di "CinemadaMare", Franco Rina. Il programma della manifestazione prevede 13 settimane di iniziative in nove regioni (Lazio, Basilicata, Veneto, Abruzzo, Emilia-Romagna, Campania, Umbria, Sicilia e Piemonte), con 320 film maker ammessi, provenienti da 71 Paesi, 26 masterclass e 156 ore di workshop.