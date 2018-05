Salta decreto restituzione tasse sisma

(ANSA) - PESCARA, 28 MAG - "Profondo rammarico per il grande lavoro svolto dal Movimento 5 Stelle: insieme al Governo e alle priorità per l'Italia salta anche la risoluzione di tante problematiche locali, come quella teramana della restituzione delle tasse del sisma 2016/2017, che per l'Abruzzo riguarda ben 16 comuni e 5 mila sfollati della città di Teramo, urgenza su cui ho lavorato fin dal giorno dopo la mia elezione". A dichiararlo è il deputato del M5S, Antonio Zennaro. "L'11 aprile scorso - ricorda - insieme al collega Berardini, abbiamo presentato un'interpellanza parlamentare chiedendo al Governo in carica, di Gentiloni, e al MEF, di intervenire subito con un decreto per bloccare il recupero delle tasse sulle popolazioni dei comuni colpiti dal sisma 2016/2017, ma senza ottenere alcuna risposta". Il decreto prevedeva la proroga del termine per l'inizio del recupero delle imposte e dei contributi a gennaio del 2019, la restituzione in cinque anni anziché due anni; inoltre la decurtazione, pari al 70%, delle tasse dovute.