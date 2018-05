Ruzzo Reti,lavori,stop sorgente'Traforo'

(ANSA) - TERAMO, 28 MAG - La Ruzzo Reti Spa, società che gestisce il servizio idrico integrato per 39 dei 40 comuni dell'Ente d'ambito Teramano, rende noto che a scopo precauzionale la sorgente "Traforo" verrà messa fuori esercizio in concomitanza con i lavori di tinteggiatura all'interno delle gallerie autostradali dell'A24 che Strada dei Parchi effettuerà dalle 22 di oggi alle ore 6 circa di domani, martedì 29 maggio, e che riguardano le pareti delle gallerie. "Pertanto - si legge in un comunicato - domani potranno verificarsi diminuzioni di portate e di pressione nei seguenti comuni: Bellante, Campli, Canzano, Castellalto, Civitella del Tronto, Colledara, Isola del Gran Sasso, Montorio al Vomano, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Teramo, Torricella Sicura, Tossicia.