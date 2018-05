Oltre la'Buona scuola'raccolta firme Pap

(ANSA) - L'AQUILA, 28 MAG - Al via all'Aquila la raccolta delle firme per proposte di Legge di Iniziativa Popolare sulla Scuola, per il superamento delle norme introdotte dalla cosiddetta "Buona Scuola", e sul Pareggio di Bilancio in Costituzione.

"Potere al Popolo" organizzerà banchetti di raccolta firme nei pressi della Fontana Luminosa e della Villa Comunale fino alla scadenza della campagna prevista per il prossimo luglio. Il primo banchetto è previsto martedì 29 maggio, in piazza Battaglione degli Alpini, all'inizio di corso Vittorio Emanuele II, dalle 18 alle 20:30.