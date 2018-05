Nuovo rettore, a Teramo voto il 5 giugno

(ANSA) - TERAMO, 28 MAG - Con decreto del decano, prof.Pier Augusto Scapolo, sono state indette per martedì 5 giugno 2018 le votazioni per l'elezione del rettore dell'Università degli Studi di Teramo, dalle 9 alle 19. Il mandato dell'attuale rettore Luciano D'Amico scadrà il 31 ottobre prossimo. Il rettore è eletto tra i professori ordinari e resta in carica sei anni accademici. Alla tornata elettorale parteciperanno docenti e ricercatori, tutto il personale tecnico, amministrativo e di biblioteca e una rappresentanza degli studenti che esprimeranno un voto ponderato. Due docenti hanno presentato la candidatura, Stelio Mangiameli, ordinario di Diritto costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza, e Dino Mastrocola, ordinario di Operazioni unitarie e processi della tecnologia alimentare della Facoltà di Bioscienze. L'assemblea del corpo elettorale, durante la quale i candidati presenteranno il programma e risponderanno alle domande dei partecipanti, è fissata per mercoledì 30 alle 9.30 nell'aula magna del Campus 'Aurelio Saliceti'.