Silvano, dispensatore di libri a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 27 MAG - Si chiama Silvano, è un carretto che accompagnerà le manifestazioni culturali a Pescara, allestito dall'associazione Le Sponde che, insieme ad Atelier 010 e con il patrocinio del Comune, ha raccolto e catalogato 1.700 libri che chiunque potrà prendere, magari donando libri a sua volta. Il carretto gira in questi giorni in occasione del 'Satyricom', in corso a Pescara Vecchia. "E' una delle iniziative più carine che mi abbiano mai proposto - spiega l'assessore alla Cultura Giovanni Di Iacovo - A Pescara c'era uno spazio al Museo Colonna per il booksharing. Il carretto si chiama Silvano perché agisce fra mari e monti". "L'idea - commenta Johnny Felice - nasce dalla necessità di recuperare quello che sarebbe andato perduto: libri in soffitta, quelli di un proprietario che è venuto a mancare. Ci siamo chiesti che fine facessero. L'idea è recuperarli: abbiamo una piccola rete di privati e rigattieri e ciò che ci ha colpito sono stati i libri stessi: autografi, edizioni speciali, con dediche, ex libris, foto".