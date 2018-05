Lettomanoppello, cinque giovani feriti

(ANSA) - LETTOMANOPPELLO (PESCARA), 27 MAG - È di cinque feriti il bilancio dell'incidente stradale accaduto dopo la mezzanotte in via Valle a Lettomanoppello (Pescara) dove per cause in corso di accertamento una Audi A5 con cinque ragazzi a bordo, e condotta da un 26enne della provincia di Reggio Emilia, in prossimità di una curva, a causa probabilmente della elevata velocità - secondo una prima ricostruzione della dinamica - è finita fuori strada, terminando la sua corsa contro un muro di cemento che delimita una proprietà privata. Una volta scattato l'allarme alla sala operativa del 118, sul posto sono arrivate diverse ambulanze medicalizzate, oltre che da Pescara, anche da Chieti, Scafa (Pescara) e Popoli (Pescara). Intervenuti anche i vigili del fuoco. Quattro feriti sono stati trasportati all' ospedale di Pescara e un quinto a quello di Chieti. Sul posto anche i carabinieri di Manoppello (Pescara), San Valentino (Pescara) e Popoli (Pescara), coordinati dal maggiore Antonio Di Cristofaro.