Scontro auto moto, muore centauro 57enne

(ANSA) - L'AQUILA, 26 MAG - Un uomo di 57 anni dell'Aquila è morto in un incidente che ha coinvolto un'auto e alcuni ciclisti lungo la statale 80 del Gran Sasso d'Italia, tra Arischia (L'Aquila) e il Valico delle Capannelle. Secondo la ricostruzione fatta dai Vigili del fuoco, intervenuti insieme a a Polizia, Anas e 118, l'uomo, Federico Nardecchia, alla guida di una moto, avrebbe invaso la corsia di marcia opposta, sfiorando un gruppo di quattro o cinque ciclisti, per finire la corsa contro un'automobile, colpita lateralmente. Subito dopo l'impatto il 57enne si sarebbe rialzato parlando con il conducente dell'auto al quale avrebbe detto di essersi rotto un braccio, poi, però, si è accasciato a terra privo di sensi.

All'arrivo dell'ambulanza vani sono stati i tentativi di rianimarlo: i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, avvenuto probabilmente per le gravi lesioni interne.