'Il Valore del latte', ecco i vincitori

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 26 MAG - La primaria "Duchi d'Acquaviva" di Cellino Attanasio (Teramo), II A, si aggiudica il primo premio, categoria disegno, della XXVII edizione de "Il Valore del latte", concorso dell'azienda lattiero-casearia Del Giudice di Termoli per promuovere la corretta alimentazione e che ogni anno coinvolge scuole di Molise, Abruzzo e Puglia. Al secondo posto la primaria "Papa Giovanni XXIII" di Trani, I B, terzo per la "Cerri" di Casacalenda (Campobasso), classe V unica. Premio speciale all'elementare "F. Di Paolo" di Campo Di Giove (L'Aquila). Nella categoria Foto&Video vince la secondaria "Baldacchini Manzoni" di Barletta, III G, seguono I e III A dell'Omnicomprensivo di Trivento (Campobasso). Premio speciale al Comprensivo di Castelmauro (Campobasso), classe II. Nella categoria Digitale vince il Comprensivo di Corropoli (Teramo), IE. Per la sezione Canzone secondo posto al Comprensivo di Trivento (Campobasso), III B e terzo alla scuola di Corropoli, classe III G.