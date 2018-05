Esercitazione protezione civile Montex

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 26 MAG - Montex 2018 questa mattina a Montesilvano, dove decine di uomini di tutte le forze dell'ordine hanno partecipato a quattro esercitazioni di protezione civile, organizzate dal Comune in collaborazione con la Croce Rossa. A partire dalle 10 e fino all'ora di pranzo sono stati proposti e affrontati quattro scenari di rischio: due auto rimaste intrappolate nel sottopasso allagato di via Aldo Moro, con il salvataggio dei due occupanti; l'evacuazione della sede di via D'Agnese dell'Istituto Alessandrini per il crollo di un controsoffitto della scuola; la frana di una strada lungo Colle Portone con il coinvolgimento di un veicolo e il soccorso di una macchina coinvolta nell'esondazione del Fiume Saline. Le varie esercitazioni sono state seguite passo dopo passo dal sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno. "Questa - ha spiegato - è una esercitazione che abbiamo fortemente voluto perché la gestione delle criticità connesse alle emergenze è una questione estremamente complicata".