Arcolaio d'argento,premiazione a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 26 MAG - Tredicesima edizione del Premio "Arcolaio d'argento - Donna d'Abruzzo" che, organizzato a Pescara da Geremia Mancini, presidente onorario di "Ambasciatori della fame", negli anni ha affrontato varie tematiche legate al mondo femminile. Quest'anno la manifestazione è stata dedicata a Marina Angrilli e alla figlia Ludovica, vittime della follia omicida. In una cerimonia nella sala "Figlia di Iorio" della Provincia di Pescara hanno ricevuto il riconoscimento Benedetta Rinaldi, giornalista e presentatrice di 'Uno Mattina' su RaiUno, Enrica Sabatini, esponente M5S e docente universitaria, Loredana Ranni, giornalista e scrittrice, Ester Vitacolonna, docente di Medicina e Scienze della Salute all'Università "G. d'Annunzio", Marianna Di Vincenzo, caporal maggiore capo dell'Esercito che ha partecipato a missioni in Afghanistan. "Sono felice e onorata - ha commentato Sabatini, consigliera comunale e socio dell'associazione Rousseau - Un'emozione che sarà ulteriore spinta per operare sempre con passione e dedizione".