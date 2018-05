Rapina alle poste,cassaforte non si apre

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 25 MAG - Rapina a mano armata questa mattina alle nove all'ufficio postale di Bomba (Chieti).

Un uomo che impugnava una pistola, da verificare se giocattolo, ha intimato all'impiegata di aprire la cassaforte a tempo, ma il forziere non si è aperto perché mancavano ancora diversi minuti.

Il malvivente si è fatto consegnare i soldi in cassa, ancora da quantificare esattamente, ma superiori ai 500 euro. Nell'ufficio postale erano presenti anche dei clienti. Dopo il colpo l'uomo è fuggito a piedi e i carabinieri della Compagnia di Atessa, diretti dal capitano Marco Ruffini, hanno disposto posti di blocco per poterlo intercettare e identificare.