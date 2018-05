Francavilla: psichiatra,Filippone ha coperto sisma interiore

(ANSA) - CHIETI, 25 MAG - "Nulla cambia e accade di così drammatico in una sola notte. In realtà è come un terremoto che viene reso possibile nel corso di lunghe settimane precedenti e di lunghi mesi precedenti. C'è poi il grande sforzo che ha fatto questa persona di negare, di coprire e poi, di far apparire tutto normale, tutto quotidiano e tutto assolutamente regolare, mentre dentro la sua mente nel corso delle settimane si andava prefigurando una sorta di tragico cataclisma, una sorta di drammatico terremoto che come i terremoti, e come i maremoti, è esploso domenica mattina, ma che per certo e sicuramente aveva la sua incubazione nella mente di Filippone, molte settimane e molti mesi prima".

Lo ha detto Massimo Di Giannantonio, ordinario di Psichiatria all'Università degli studi D'Annunzio di Chieti, che è stato per ore sul viadotto Alento, insieme a forze dell'ordine e mediatori, a cercare di convincere Fausto Filippone a desistere dai suoi propositi suicidi, parlando della tragedia accaduta domenica mattina fra Chieti Scalo e Francavilla al Mare (Chieti). (ANSA).