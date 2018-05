Certificati falsi, arresti ad Avezzano

(ANSA) - (AVEZZANO), 24 MAG - Dieci ordini di custodia cautelare emessi dal Gip del Tribunale di Avezzano (L'Aquila) sono in corso d'esecuzione dalle prime ore dell'alba ad opera dei militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza dell'Aquila, nei confronti di altrettanti soggetti responsabili a vario titolo di frode processuale, corruzione, falsità materiale ed ideologica commessa da pubblici ufficiali in atto pubblico, frode assicurativa, truffa ai danni dello Stato e favoreggiamento.

Le indagini delle fiamme gialle avrebbero portato alla scoperta di un "emporio" per certificati falsi finalizzati ad ottenere pensioni, permessi lavorativi che vede coinvolti tra gli altri noti politici, medici, imprenditori.