Incendio in roulotte, uomo ustionato

(ANSA) - CHIETI, 23 MAG - Un uomo di 44 anni è rimasto ustionato in seguito a un incendio scoppiato nella sua roulotte a Bucchianico (Chieti), in contrada Tella, durante la notte.

Secondo quanto ricostruito la manopola di un fornello è rimasta aperta, il gas fuoriuscito ha saturato l'abitacolo e una scintilla accidentale avrebbe provocato le fiamme. Sono state alcune persone che abitano in zona, svegliate dal boato, a prestare i primi soccorsi: l'uomo è stato quindi trasportato da un'ambulanza del 118 all'ospedale di Chieti dove è ricoverato con una prognosi di trenta giorni. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Chieti che hanno spento le fiamme, di rilievi e accertamenti si occupano i carabinieri della stazione di Bucchianico.