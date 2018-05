Progetto di Housing Care a Teramo

(ANSA) - TERAMO, 22 MAG - L'obiettivo è ambizioso: dare vita ad un progetto di housing care che da un lato soddisfi un bisogno abitativo, come già accade con l'housing sociale, e dall'altro introduca elementi innovativi come spazi e servizi dedicati alla salute e al benessere dei cittadini.

Una sfida ideata e già avviata dalla società Atena Costruzioni, che oggi ha presentato nella sala conferenza della camera di commercio il progetto edilizio "La Fabbrica del benessere", in costruzione a Teramo nel quartiere Colleparco, e che prevede nello stesse spazio urbano la realizzazione di abitazioni a canone sostenibile, spazi dedicati alla salute (come ambulatori medici), al benessere (come piscina e spa), all'ecosostenibilità (come orti urbani e sistema di riciclo di rifiuti biodegradabili). Un progetto pilota a livello nazionale, reso possibile grazie all'aggiudicazione da parte della società di due bandi pubblici per il finanziamento, tramite la Regione Abruzzo, relativo alla costruzione di alloggi a canone sostenibile.